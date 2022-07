Prato | elettricista muore folgorato | stava intervenendo in un ristorante - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

L'esterno del locale (Foto Attalmi) Tragedia in pieno centro a. Undi quarant'anni è morto mentre stava lavorando all'impianto elettrico di un ristorante, il Tortellove. Dolore in città per una vicenda che ripropone una volta di più il tema ...Incidente mortale sul lavoro in pieno centro storico. Undi 40 anni, italiano, è morto mentre stava effettuando un intervento in via Tinaia, all'interno del ristorante Tortellove. L'allarme è scattato poco dopo le 9.30. Sul posto sono ... Incidente sul lavoro in un ristorante del centro, elettricista muore folgorato [notiziediprato.it] Prato, 19 luglio 2022 - Tragedia in pieno centro a Prato. Un elettricista di quarant'anni è morto mentre stava lavorando all'impianto elettrico di un ristorante. Dolore in città per una vicenda che ri ...