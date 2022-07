“Politici pensano di essere al centro del cosmo, in realtà non è così. Crisi di governo? Per italiani è gioco di palazzo”: l’analisi del sondaggista Noto (Di martedì 19 luglio 2022) Il 48% degli italiani ha ancora fiducia in Mario Draghi, che dopo un anno e mezzo perde 10 punti percentuali di gradimento, e il 42% crede nel suo esecutivo. È quanto rilevato da Antonio Noto, analista e presidente della Noto Sondaggi, che, ai microfoni di “Effetto giorno”, su Radio24, spiega la percezione degli italiani alla vigilia delle comunicazioni di Mario Draghi sul destino del suo governo. Noto, però, puntualizza che è fisiologica una perdita di consenso dopo oltre un anno di esecutivo: “Innanzitutto, Draghi non ha perso 10 punti in questi giorni, ma per strada, cioè nel corso di un anno. In più, un livello di fiducia pari al 48% resta alto e al di sopra del gradimento standard dei presidenti del Consiglio precedenti. Solo Berlusconi a un certo punto raggiunse il 62% di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il 48% degliha ancora fiducia in Mario Draghi, che dopo un anno e mezzo perde 10 punti percentuali di gradimento, e il 42% crede nel suo esecutivo. È quanto rilevato da Antonio, analista e presidente dellaSondaggi, che, ai microfoni di “Effetto giorno”, su Radio24, spiega la percezione deglialla vigilia delle comunicazioni di Mario Draghi sul destino del suo, però, puntualizza che è fisiologica una perdita di consenso dopo oltre un anno di esecutivo: “Innanzitutto, Draghi non ha perso 10 punti in questi giorni, ma per strada, cioè nel corso di un anno. In più, un livello di fiducia pari al 48% resta alto e al di sopra del gradimento standard dei presidenti del Consiglio precedenti. Solo Berlusconi a un certo punto raggiunse il 62% di ...

