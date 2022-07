PlayStation | annunciata l’acquisizione della piattaforma eSport Repeat gg

(Di martedì 19 luglio 2022) “Gigì, Sony”:ha rivelatodi un’interamirata a rendere glipiù accessibili, ovvero.gg Mentre la Grande N trova l’acqua degliancora un po’ troppo fredda,si tuffa senza pensarci due volte edi.gg lo dimostra. La, nota per l’intento di rendere più accessibile l’agonismo videoludico, ha già ospitato tornei di Fortnite, Call of Duty Warzone, League of Legends, PUBG e Dota 2. Il vicepresidente del ramo competitivo di Sony Interactive Entertainment, Steven Roberts, si è così raccontato a GamesIndustry.biz: “Con il team di talento di.gg, siamo entusiasti di esplorare nuovi modi per dare ai ...

"Gigì, Sony": PlayStation ha rivelato l'acquisizione di un'intera piattaforma mirata a rendere gli eSport più accessibili, ovvero Repeat.gg.pic.twitter.com/x5jVmelaxl — PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022. Anche il team di Bungie non ha fatto mancare il suo commento, mostrando particolare entusiasmo per l'entrata nella famiglia di ca ...