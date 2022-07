Plateau Rosa | le temperature tropicali stanno sciogliendo il ghiacciaio | valanghe di acqua e poca neve

(Di martedì 19 luglio 2022) Al, leregistrate in Europail. La fusione dellaposta a protezione dello strato ghiacciato del pianoro procede in modo incessante dando origine a “d’” che si riversano a valle., leilL’imponente, situato al confine tra l’Italia e la Svizzera, sta scomparendo. Lee l’ondata di caldo record che sta travolgendo tutta Europa ...

Pubblicità

... di Torino, laureata in Fisica all'Università di Torino, per le sue ricerche sulla concentrazione atmosferica di CO2 monitorata alla stazione meteorologica di. Il premio, messo a ...Laureata in Fisica all'Università di Torino, la ragazza è stata premiata per le sue ricerche sulla concentrazione atmosferica di CO2 monitorata alla stazione meteorologica di. Il premio ...Plateau Rosa, 3.500 metri di altezza, al confine tra Italia e Svizzera. Il ghiacciaio è in forte sofferenza a causa delle alte temperature che si registrano da ormai diverse settimane e cheaccelerano ...Le temperature tropicali raggiungono anche i ghiacciai, da dove continua un flusso d’acqua verso le valli come dopo un periodo piovoso. È l’acqua dei ...