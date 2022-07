Pier Silvio Berlusconi chiude con le sue ossessioni | “Era intimorito”: basta, deve accettarlo (Di martedì 19 luglio 2022) Il battibecco sui social e sui rotocalchi non accenna a placarsi: cosa c’è dietro alla smentita di Pier Silvio Berlusconi? Pier Silvio Berlusconi (fonte youtube)Da settimane infuria una polemica incessante, che ha coinciso con l’attesissima conferenza stampa di Pier Silvio Berlusconi in merito alle novità in palinsesto per la stagione televisiva a venire. L’imprenditore ha infatti annunciato le modifiche strutturali alla programmazione di Mediaset, arrivando a smentire un celebre giornalista dopo mesi di illazioni sulla mattatrice partenopea Barbara D’Urso. Si tratta dell’esperto di gossip Giuseppe Candela: il giornalista avvertiva da mesi circa una futura epurazione della conduttrice dal panorama del Biscione. Pier ... Leggi su specialmag (Di martedì 19 luglio 2022) Il battibecco sui social e sui rotocalchi non accenna a placarsi: cosa c’è dietro alla smentita di(fonte youtube)Da settimane infuria una polemica incessante, che ha coinciso con l’attesissima conferenza stampa diin merito alle novità in palinsesto per la stagione televisiva a venire. L’imprenditore ha infatti annunciato le modifiche strutturali alla programmazione di Mediaset, arrivando a smentire un celebre giornalista dopo mesi di illazioni sulla mattatrice partenopea Barbara D’Urso. Si tratta dell’esperto di gossip Giuseppe Candela: il giornalista avvertiva da mesi circa una futura epurazione della conduttrice dal panorama del Biscione....

Pubblicità

Giammy3195 : @cervovski I media privati diffondono tutto ciò che sia utile a fare ascolti, non è che Cairo o Pier Silvio Berlusc… - __cinzia___ : io lo sapevo che la mediaset ci avrebbe regalato inquadrature in più su christian sicuramente silvia toffanin ha me… - DomLuxembourg : RT @jola_755: Oggi al tg5 Pier Silvio Berlusconi ha affermato che su internet girano un sacco di notizie ed è difficile capire quali siano… - AdebisiJuventus : @PBerluskony @Ilariasigaudo @wazzaCN Pier Silvio ti sei sposato la sosia di Cavani con quale coraggio critichi Ilaria? - rosina85165466 : @carmelitadurso Mi fai tenerezza,sei in continua autocertificazione. Giustamente non ti fila nessuno. Mai nessuno c… -