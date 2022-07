Perché guardare Vincenzo, la serie tv coreana che parla italiano (Di martedì 19 luglio 2022) Vincenzo ovvero ‘incontro tra oriente e occidente. La serie tv approdata su Netflix nel 2021 dopo l’ottimo successo riscontrato in Corea parla benissimo l’italiano, trovandosi a cavallo tra i nostri due mondi, caratterizzati da usi e costumi molto diversi tra loro.Italia e Corea quindi, trovano il giusto compromesso all’interno di questa narrazione, finalizzata alla creazione di un ‘match‘ equilibrato tra le nostre culture, che sicuramente non passerà inosservato a molti…. Corea & Italia? Vincenzo funziona? Sicuramente parliamo di un ‘drama‘ ricco di stereotipi tutti italiani che ben si adattano all’intera storia, piena di colpi di scena e suspense, basata sulle trame articolate dei più famosi ‘mafia thriller’ in stile Scarface e Il Padrino. Due nomi decisamente altisonanti, che peró descrivono ... Leggi su diredonna (Di martedì 19 luglio 2022)ovvero ‘incontro tra oriente e occidente. Latv approdata su Netflix nel 2021 dopo l’ottimo successo riscontrato in Coreabenissimo l’, trovandosi a cavallo tra i nostri due mondi, caratterizzati da usi e costumi molto diversi tra loro.Italia e Corea quindi, trovano il giusto compromesso all’interno di questa narrazione, finalizzata alla creazione di un ‘match‘ equilibrato tra le nostre culture, che sicuramente non passerà inosservato a molti…. Corea & Italia?funziona? Sicuramente parliamo di un ‘drama‘ ricco di stereotipi tutti italiani che ben si adattano all’intera storia, piena di colpi di scena e suspense, basata sulle trame articolate dei più famosi ‘mafia thriller’ in stile Scarface e Il Padrino. Due nomi decisamente altisonanti, che peró descrivono ...

