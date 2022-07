Per Toninelli Draghi è “l’unico vero responsabile della crisi di governo” (Di martedì 19 luglio 2022) “Mario Draghi è l’unico vero responsabile della crisi di governo”. Così l’ex ministro e senatore M5S Danilo Toninelli in un video pubblicato sui social. “Non è, come dicono i giornali, colpa degli ‘irresponsabili’ del M5s”, aggiunge l’esponente pentastellato, “la mia non è un’opinione, è una constatazione oggettiva di fatti avvenuti. Vi faccio questa domanda, il presidente del Consiglio è andato sotto come maggioranza nella votazione sul Dl Aiuti? No, ha ricevuto una maggioranza. Il Movimento 5 Stelle non ha votato contro la fiducia, ha detto che gliela mantiene, ma se vengono fatte cose buone, e in quella legge non c’erano dentro cose buone, come il termovalorizzatore di Roma e l’indebolimento del reddito di cittadinanza”. Toninelli ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) “Mariodi”. Così l’ex ministro e senatore M5S Daniloin un video pubblicato sui social. “Non è, come dicono i giornali, colpa degli ‘irresponsabili’ del M5s”, aggiunge l’esponente pentastellato, “la mia non è un’opinione, è una constatazione oggettiva di fatti avvenuti. Vi faccio questa domanda, il presidente del Consiglio è andato sotto come maggioranza nella votazione sul Dl Aiuti? No, ha ricevuto una maggioranza. Il Movimento 5 Stelle non ha votato contro la fiducia, ha detto che gliela mantiene, ma se vengono fatte cose buone, e in quella legge non c’erano dentro cose buone, come il termovalorizzatore di Roma e l’indebolimento del reddito di cittadinanza”....

