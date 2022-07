Per stare in ciabatte, ma con eleganza. Proprio come la bambola più celebre (Di martedì 19 luglio 2022) Mentre la tendenza Barbiecore impazza su TikTok – complice la divulgazione delle prime immagini del film dedicato alla bambola più celebre del mondo, con Margot Robbie e Ryan Gosling (in uscita nelle sale americane il 21 luglio 2023) – l’estetica girlie inizia a finire dritta negli armadi. Ma se è difficile creare un look total pink degno di una star senza scadere nel too much, si può provare a seguire il trend, letteralmente, a piccoli passi. Merito del ritorno per la Primavera-Estate 2022 delle scarpe più amate da Barbie, le svettanti mules con tacco. 20 mules con tacco PE22 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 luglio 2022) Mentre la tendenza Barbiecore impazza su TikTok – complice la divulgazione delle prime immagini del film dedicato allapiùdel mondo, con Margot Robbie e Ryan Gosling (in uscita nelle sale americane il 21 luglio 2023) – l’estetica girlie inizia a finire dritta negli armadi. Ma se è difficile creare un look total pink degno di una star senza scadere nel too much, si può provare a seguire il trend, letteralmente, a piccoli passi. Merito del ritorno per la Primavera-Estate 2022 delle scarpe più amate da Barbie, le svettanti mules con tacco. 20 mules con tacco PE22 guarda le foto ...

