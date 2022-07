Pattinaggio di figura | la leggenda Yuzuru Hanyu annuncia il ritiro dalle competizioni Nuova missione per l’alieno di Sendai

(Di martedì 19 luglio 2022) Ledi, da oggi, dovranno fare a meno del pattinatore più grande di tutti i tempi. Laassoluta della disciplinahato ildall’attività agonistica in occasione di una conferenza stampa allestita a Tokyo nella mattinata italiana del 19 luglio. “Ho deciso di entrare nelprofessionistico – ha dettodinelle parole raccolte da Eurosport – Non mi sento triste, non c’è tristezza. E voglio continuare a lavorare“. Nello specifico il nipponico ha fatto intendere di stare gettando le basi su una, per certi versi ancora più ambiziosa e straordinaria rispetto a quanto ...

Yuzuru saluta l'agonismo dunque da eroe immortale, dopo dodici anni costellati da record e imprese , come (per fare solo qualche esempio) i due ori olimpici consecutivi e quell'incredibile rimonta ai ...La pattinatrice è poi passata ai ringraziamenti : ' Voglio ringraziare la mia famiglia per avermi sempre supportato, il mio amore per essere al mio fianco in ogni caso, i miei allenatori per essere i ... Pattinaggio di figura: Carolina Moscheni annuncia il ritiro dalle competizioni Pattinaggio di figura: a Tokyo l'annuncio del fuoriclasse nipponico, che a 27 anni chiude un percorso meraviglioso, seppur condizionato dagli infortuni.La notizia era nell'aria e oggi è diventata ufficiale: Yuzuru Hanyu ha chiuso la sua carriera a soli 27 anni. Lo ha fatto sapere in conferenza stampa il giapponese stesso, oro olimpico nel pattinaggio ...