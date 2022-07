Parola d’ordine friend-shoring. La svolta commerciale degli Usa in Asia (Di martedì 19 luglio 2022) I rapporti commerciali si devono basare su fiducia e amicizia. È il cosiddetto friend-shoring e l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden ci sta puntando molto. Soprattutto Janet Yellen, già a capo della Federal Reserve, oggi segretaria del Tesoro: davanti a situazioni (come la pandemia) e attori (come Russia per la guerra in Ucraina e la Cina viste le forti dipendenze) in grado di minacciare le catene di approvvigionamento, i Paesi amici dovrebbero rinsaldare i rapporti. È una versione “positiva” del temuto re-shoring, il disaccoppiamento tra le filiere globali, spesso evocato per ragioni di sicurezza. Yellen, impegnata in un tour in Asia per la recente ministeriale G20 a Bali, è tornata a insistere sul punto in occasione di un discorso tenuto in un centro ricerca e sviluppo a Seul gestito dal colosso ... Leggi su formiche (Di martedì 19 luglio 2022) I rapporti commerciali si devono basare su fiducia e amicizia. È il cosiddettoe l’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden ci sta puntando molto. Soprattutto Janet Yellen, già a capo della Federal Reserve, oggi segretaria del Tesoro: davanti a situazioni (come la pandemia) e attori (come Russia per la guerra in Ucraina e la Cina viste le forti dipendenze) in grado di minacciare le catene di approvvigionamento, i Paesi amici dovrebbero rinsaldare i rapporti. È una versione “positiva” del temuto re-, il disaccoppiamento tra le filiere globali, spesso evocato per ragioni di sicurezza. Yellen, impegnata in un tour inper la recente ministeriale G20 a Bali, è tornata a insistere sul punto in occasione di un discorso tenuto in un centro ricerca e sviluppo a Seul gestito dal colosso ...

