Parcheggiatori abusivi al Circo Massimo: sanzioni per 5mila euro, nei guai 4 persone (Di martedì 19 luglio 2022) Roma. Con l'arrivo dell'estate sono riprese le manifestazioni e gli eventi, concerti compresi. Purtroppo però anche in queste Circostanze di festa, i furbetti che approfittano della situazione non mancano. È il caso di 4 persone, fermate e sanzionate, in occasione del concerto che si è svolto questo fine settimana al Circo Massimo. Leggi anche: Roma, stretta sull'abusivismo: scoperta un'officina senza permessi. Sequestro e sanzioni per 5.000 euro Parcheggiatori abusivi al Circo Massimo: i controlli degli agenti Nell'ambito del rafforzato servizio di vigilanza della Polizia Locale di Roma Capitale proprio in occasione di questi grandi eventi, gli agenti hanno fermato e sanzionato 4 ...

