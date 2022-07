Papà uccide la figlia dopo una lite: doloroso dramma (Di martedì 19 luglio 2022) Un Papà ha ucciso la figlia di 19 anni fuori dalla loro casa in seguito ad una lite in cui aveva minacciato il fidanzato della figlia con un piede di porco. La sera del 23 gennaio, l’uomo ha raggiunto la moglie sul luogo di lavoro, nonostante avesse da tempo il divieto di avvicinamento, ed ha innescato una catena di eventi, che hanno portato all’omicidio della figlia. (Continua dopo la foto…) Tragedia in piscina, muore un bambino di 6 anni sotto gli occhi dei genitori Papà uccide la figlia dopo una lite Nigel Malt ha ucciso la figlia Lauren Malt, di appena 19 anni, in seguito ad una lite. La sera del 23 gennaio, Nigel si è recato sul posto di lavoro della moglie, ... Leggi su tvzap (Di martedì 19 luglio 2022) Unha ucciso ladi 19 anni fuori dalla loro casa in seguito ad unain cui aveva minacciato il fidanzato dellacon un piede di porco. La sera del 23 gennaio, l’uomo ha raggiunto la moglie sul luogo di lavoro, nonostante avesse da tempo il divieto di avvicinamento, ed ha innescato una catena di eventi, che hanno portato all’omicidio della. (Continuala foto…) Tragedia in piscina, muore un bambino di 6 anni sotto gli occhi dei genitorilaunaNigel Malt ha ucciso laLauren Malt, di appena 19 anni, in seguito ad una. La sera del 23 gennaio, Nigel si è recato sul posto di lavoro della moglie, ...

