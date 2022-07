Paolo Borsellino: uomo, giudice e cristiano | 30 anni fa la sua morte (Di martedì 19 luglio 2022) In questo stesso giorno di 30 anni fa, l’Italia era al centro di una terribile tragedia, ancora una volta, per mano della mafia. Era il 19 luglio 1992 quando un’auto, con 90 kg di esplosivo al suo interno, venne fatta esplodere in via D’Amelio a Palermo. Lì il giudice Paolo Borsellino ha trovato la morte, L'articolo Paolo Borsellino: uomo, giudice e cristiano 30 anni fa la sua morte proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 19 luglio 2022) In questo stesso giorno di 30fa, l’Italia era al centro di una terribile tragedia, ancora una volta, per mano della mafia. Era il 19 luglio 1992 quando un’auto, con 90 kg di esplosivo al suo interno, venne fatta esplodere in via D’Amelio a Palermo. Lì ilha trovato la, L'articolo30fa la suaproviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

poliziadistato : “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo' Paolo… - RaiTre : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola' Il #19luglio 1992 Paolo #Borsellino veniva… - peppeprovenzano : Trent’anni oggi, dalla Strage di via D’Amelio, a Palermo. Trent’anni del più grande depistaggio della storia itali… - PaolinaPitty : RT @poliziadistato: “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo' Paolo #Borsellin… - GiacomoFazio10 : RT @GabriGiammanco: 30 anni fa il giudice Paolo Borsellino veniva assassinato con i cinque uomini della sua scorta. Una strage che non ha a… -