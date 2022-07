Paolo Borsellino trent'anni dopo, una strage ancora senza verità (Di martedì 19 luglio 2022) Nel pomeriggio del 19 luglio del 1992 veniva ucciso in un attentato in via D'Amelio il giudice che lavorava con Falcone. Non erano passati due mesi dalla strage di Capaci. Ci sono ancora misteri sui veri mandanti dell'attentato a partire dall'agenda rossa di Borsellino, mai ritrovata Leggi su vanityfair (Di martedì 19 luglio 2022) Nel pomeriggio del 19 luglio del 1992 veniva ucciso in un attentato in via D'Amelio il giudice che lavorava con Falcone. Non erano passati due mesi dalladi Capaci. Ci sonomisteri sui veri mandanti dell'attentato a partire dall'agenda rossa di, mai ritrovata

