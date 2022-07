Paolo Borsellino, il magistrato ucciso 30 anni fa dalla mafia in via D’Amelio. FOTO (Di martedì 19 luglio 2022) Il giudice siciliano, membro del pool antimafia, venne assassinato in via D’Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a cinque agenti della scorta. Sono passati 30 anni tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all’amico e collega Giovanni Falcone, anch’egli ucciso da Cosa Nostra pochi mesi prima, è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 luglio 2022) Il giudice siciliano, membro del pool anti, venne assassinato in viaa Palermo il 19 luglio 1992, insieme a cinque agenti della scorta. Sono passati 30tra processi, depistaggi, inchieste che non hanno fatto piena luce su tutti i livelli di coinvolgimento nella strage. Insieme all’amico e collega GiovFalcone, anch’eglida Cosa Nostra pochi mesi prima, è considerato una delle figure di spicco della guerra alla criminalità organizzata in Sicilia

