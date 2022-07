Paolo Borsellino I 57 giorni film stasera in tv 19 luglio: cast, trama, streaming (Di martedì 19 luglio 2022) Paolo Borsellino I 57 giorni è il film stasera in tv martedì 19 luglio 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Paolo Borsellino I 57 giorni film stasera in tv: cast La regia è di Alberto Negrin. Il cast è composto da Luca Zingaretti, Lorenza Indovina, Bruno Torrisi, Rori Quattrocchi, Giovanni Calcagno, Antonio Gerardi, Andrea Tidona, Enrico Ianniello, Marilù Pipitone, Claudia Gaffuri, Giuseppe De Rosa, Peppe Pellegrino, Manuela Mandracchia, Silvia Francese, Giuseppe ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 19 luglio 2022)I 57è ilin tv martedì 192022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVI 57in tv:La regia è di Alberto Negrin. Ilè composto da Luca Zingaretti, Lorenza Indovina, Bruno Torrisi, Rori Quattrocchi, Giovanni Calcagno, Antonio Gerardi, Andrea Tidona, Enrico Ianniello, Marilù Pipitone, Claudia Gaffuri, Giuseppe De Rosa, Peppe Pellegrino, Manuela Mandracchia, Silvia Francese, Giuseppe ...

