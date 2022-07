Paolo Borsellino i 57 giorni film di Rai 1 con Luca Zingaretti | trama | cast completo e trailer

Pubblicità

poliziadistato : “Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo' Paolo… - RaiTre : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola' Il #19luglio 1992 Paolo #Borsellino veniva… - Mov5Stelle : Ci uniamo al sentimento della famiglia di Paolo Borsellino che osserverà il silenzio, perché non c’è ancora la pien… - nonsonpago1 : RT @aborruso: Cari @BlobRai3 che belli che siete a ricordare Paolo Borsellino. Grazie mille - LuigiAssecasa : RT @Mov5Stelle: Ci uniamo al sentimento della famiglia di Paolo Borsellino che osserverà il silenzio, perché non c’è ancora la piena verità… -

Leggi Anche Ascolta Mattanza, le stragi del '92 come non ve le hanno mai raccontate Che uomo, che padre. Che vita da eroe votata al sacrificio massimo , così diversa da quella di ...Oggi 19 luglio 2022 ricorre il trentesimo anniversario della strage di via D'Amelio , attentato mafioso in cui vennero uccisi il magistrato e cinque uomini della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. In tantissimi oggi hanno ricordato il sacrificio di quegli ... Sono passati 30 anni dalla strage di via D'Amelio a Palermo in cui morirono Paolo Borsellino e la sua scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Emanuela Loi e Eddie Walter Cosina.