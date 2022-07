Paolo Borsellino: caduto per l’Italia (Di martedì 19 luglio 2022) In occasione del trentesimo anniversario della morte di Paolo Borsellino, ripubblichiamo questo articolo di Salvatore Recupero Palermo, 19 lug – Una grande cappa di caldo avvolgeva la Sicilia nel luglio del 1992. Tutti andavano al mare per cercare un po’ di fresco. Qualcuno però andava controcorrente. Il 19 luglio un giudice con la sua scorta, si recò insieme alla sua scorta a Palermo in via D’Amelio, dove viveva sua madre. Ma ad aspettarlo c’era una Fiat 126 imbottita di tritolo. La bomba deflagrò al passaggio del giudice, uccidendo oltre il magistrato e anche i cinque agenti di scorta. Il protagonista di questa storia fu Paolo Borsellino, icona dell’antimafia. Oggi ventitré anni dopo si celebra la giornata del ricordo. Il capo dello Stato, ministri ed autorità saranno in prima fila per deporre le ghirlande sul ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 19 luglio 2022) In occasione del trentesimo anniversario della morte di, ripubblichiamo questo articolo di Salvatore Recupero Palermo, 19 lug – Una grande cappa di caldo avvolgeva la Sicilia nel luglio del 1992. Tutti andavano al mare per cercare un po’ di fresco. Qualcuno però andava controcorrente. Il 19 luglio un giudice con la sua scorta, si recò insieme alla sua scorta a Palermo in via D’Amelio, dove viveva sua madre. Ma ad aspettarlo c’era una Fiat 126 imbottita di tritolo. La bomba deflagrò al passaggio del giudice, uccidendo oltre il magistrato e anche i cinque agenti di scorta. Il protagonista di questa storia fu, icona dell’antimafia. Oggi ventitré anni dopo si celebra la giornata del ricordo. Il capo dello Stato, ministri ed autorità saranno in prima fila per deporre le ghirlande sul ...

