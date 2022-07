Panico in treno: le terribili immagini gelano il mondo intero (Di martedì 19 luglio 2022) immagini devastanti arrivano dalla Spagna, che in questi giorni è costretta ad affrontare difficili situazioni legate agli incendi. Il treno che viaggiava da Madrid a Ferrol ha attraversato le foreste in fiamme nella provincia nord-occidentale di Zamora. Un passeggero a bordo ha filmato il viaggio. Lo stesso testimone ha parlato di “momenti di Panico” quando il treno si è fermato proprio nel mezzo del rogo. Dopo pochi minuti di sosta, il convoglio ha ripreso il suo viaggio. Le foto e i video che sono stati diffusi sui social hanno lasciato sgomente le persone di tutto il mondo. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Quarta dose, Gismondo rompe il silenzio: “Cosa succede” Tanta paura in Spagna su un treno diretto da Madrid a Ferrol. Lungo ... Leggi su tvzap (Di martedì 19 luglio 2022)devastanti arrivano dalla Spagna, che in questi giorni è costretta ad affrontare difficili situazioni legate agli incendi. Ilche viaggiava da Madrid a Ferrol ha attraversato le foreste in fiamme nella provincia nord-occidentale di Zamora. Un passeggero a bordo ha filmato il viaggio. Lo stesso testimone ha parlato di “momenti di” quando ilsi è fermato proprio nel mezzo del rogo. Dopo pochi minuti di sosta, il convoglio ha ripreso il suo viaggio. Le foto e i video che sono stati diffusi sui social hanno lasciato sgomente le persone di tutto il. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Quarta dose, Gisrompe il silenzio: “Cosa succede” Tanta paura in Spagna su undiretto da Madrid a Ferrol. Lungo ...

