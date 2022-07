(Di martedì 19 luglio 2022) La Nazionale italiana didisputerà ladi, in programma dal 22 al 27 luglio a Strasburgo, in Francia: Alessandro Campagna ha diramato i 16del, che è inserito nel Girone B con Canada (match il 22 luglio), Francia (23 luglio) e Stati Uniti (24 luglio). Il tecnico azzurro sceglie unai: riposo per Francesco Di Fulvio, fuori per infortunio il mancino Chalo Echenique, fanno il loro ingresso nella lista Jacopo Alesiani, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero. Questa l’analisi di Alessandro Campagna al sito federale: “Affrontiamo questes con l’obiettivo ...

Pubblicità

OA Sport

DELL'ITALIA Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia) Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero (CC Ortigia) Andrea Fondelli, ...Questi i: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Filippo Ferrero (CC Ortigia), Andrea Fondelli, ... Pallanuoto, i convocati dell'Italia per la Super Final di World League. Settebello diverso rispetto ai Mondiali La Nazionale giovanile femminile di pallanuoto under 16, guidata dal tecnico Aleksandra Cotti, sarà in raduno al Pala Marco Galli a Civitavecchia dall'1 al 10 agosto. Le convocate sono 24: Letizia Sci ...CIVITAVECCHIA – Daniele Lisi lascia la guida della Cosernuoto. La notizia arriva a poche settimane dal termine del campionato, chiuso con lo storico quarto posto raggiunto in A2 dalla squadra giallobl ...