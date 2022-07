Palermo | ecco la giunta Lagalla dopo oltre un mese dalle elezioni | ci sono cuffariani | forzisti | renziani | meloniani e leghisti

(Di martedì 19 luglio 2022)37 giorni è finalmente arrivata la fumata bianca a: il neo sindaco Roberto, frenato finora da partiti e partitelli che formavano la grande corazzata che lo ha sostenuto in campagna elettorale, ha ufficializzato la lista di nomi per la. Così che più di cinque settimanelecomunali, il capoluogo siciliano ha un podio per il governo con, tra cui non manca chi ha attraversato, cambiando partiti, tutto l’arco costituzionale. Il lungo parto per formare l’amministrazione comunale, d’altronde, ha una causa chiarissima: i tanti dissensi di una coalizione molto ampia che includeva la Nuova Dc di Totò Cuffaro e in ...

palermo24h : Acireale, dopo Savanarola doppio colpo in casa granata. Ecco gli ultimi rinforzi per mister Marchese… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, esperienza, estro e… gol: ecco Mirko Pigliacelli, nuovo portiere rosanero - Mediagol : Palermo, esperienza, estro e… gol: ecco Mirko Pigliacelli, nuovo portiere rosanero - anza_alessandro : Io e Rosario (il mio partner) siamo stati citati da ProVita nel loro osceno post contro il #palermopride ?????????????… - ILOVEPACALCIO : Palermo: liberati 30 giovani del settore giovanile, ecco i nomi - Ilovepalermocalcio -

Stadionews.it

La strage di via D'Amelio adove hanno perso la vita Borsellino e la sua scorta, per ... denunciò i professionisti dell'antimafia e gli diedero del mafiosodunque il perché delle letture "...le location di Paolo Borsellino - I 57 giorni, il film con Luca Zingaretti nei panni del ...giorni dall'attentato a Capaci in cui è stato ucciso Giovanni Falcone a quello in via D'Amelio a... Palermo, ecco Pigliacelli: chi è il nuovo portiere rosanero Le parole del giocatore diventato ufficialmente e interamente del Palermo in conferenza stampa Ha parlato l’attaccante italo brasiliano Matteo Brunori dopo il suo approdo (a titolo definitivo) al Pale ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...