Pacchetto Pay 2022 - 2025 della Serie A di Basket assegnato a Eleven Sports (Di martedì 19 luglio 2022) Lega Basket Serie A comunica di avere assegnato a Eleven Sports Network LTD il Pacchetto Pay dei Diritti Audiovisivi domestici per le Stagioni Sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 a seguito della trattativa privata avvenuta lo scorso 12 luglio. La assegnazione verrà ratificata dalla Assemblea straordinaria convocata per giovedì 21 luglio nella quale Eleven presenterà ai club il proprio piano di valorizzazione dei diritti Pay per il triennio.“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – afferma il Presidente della... Leggi su digital-news (Di martedì 19 luglio 2022) LegaA comunica di avereNetwork LTD ilPay dei Diritti Audiovisivi domestici per le Stagioni Sportive/2023, 2023/2024 e 2024/a seguitotrattativa privata avvenuta lo scorso 12 luglio. La assegnazione verrà ratificata dalla Assemblea straordinaria convocata per giovedì 21 luglio nella qualepresenterà ai club il proprio piano di valorizzazione dei diritti Pay per il triennio.“Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – afferma il Presidente...

