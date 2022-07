Ostigard: «Ho rifiutato tutte le altre offerte, volevo soltanto il Napoli. Da tempo» (Di martedì 19 luglio 2022) Ieri il Napoli ha ufficializzato e presentato il nuovo difensore a disposizione di Luciano Spalletti, Leo Ostigard. Dopo aver trascorso la domenica in albergo per gli ultimi passaggi burocratici, Ostigard ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. «Conosco la Serie A perché ho giocato sei mesi con il Genoa, ma il Napoli è diverso. È un grande sogno che si avvera: sono davvero felice di essere qui. Per vestire questa maglia ho rifiutato tutte le offerte, volevo soltanto il Napoli. Da tempo. Non sono venuto per sostituire Koulibaly: lui è un grande calciatore e io resto me stesso e darò il massimo. Per me non fa differenza giocare sul centrodestra o sul centrosinistra: deciderà l’allenatore, non è un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 19 luglio 2022) Ieri ilha ufficializzato e presentato il nuovo difensore a disposizione di Luciano Spalletti, Leo. Dopo aver trascorso la domenica in albergo per gli ultimi passaggi burocratici,ha rilasciato le sue prime dichiarazioni. «Conosco la Serie A perché ho giocato sei mesi con il Genoa, ma ilè diverso. È un grande sogno che si avvera: sono davvero felice di essere qui. Per vestire questa maglia holeil. Da. Non sono venuto per sostituire Koulibaly: lui è un grande calciatore e io resto me stesso e darò il massimo. Per me non fa differenza giocare sul centrodestra o sul centrosinistra: deciderà l’allenatore, non è un ...

