Oriana Sabatini, chi è la fidanzata di Paulo Dybala e cosa c’entra con i Coldplay e Ariana Grande (Di martedì 19 luglio 2022) Manca solo l’ufficialità e Paulo Dybala diventerà un giocatore dell’AS Roma. Quasi 30.000 i tweet che, nelle ultime 24 ore, contengono l’hashtag #Dybala. E così anche l’occhio di bue del gossip è puntato sul calciatore argentino e sulla sua fidanzata, Oriana Sabatini. Showgirl e cantante, Oriana è nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996. Il padre è un imprenditore ed ex attore argentino (con cittadinanza italiana) – Osvaldo – mentre la madre è l’attrice venezuelana Catherine Fulop. L’ex tennista Gabriele Sabatini è sua zia. Fin da giovanissima – 13 anni – ‘Lady Dybala’ inizia a lavorare nel mondo della moda e della televisione. Nel 2013 vince il premio ‘miglior rivelazione’ ai Kids Choice Awards Argentina. Il 2018 è un anno molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Manca solo l’ufficialità ediventerà un giocatore dell’AS Roma. Quasi 30.000 i tweet che, nelle ultime 24 ore, contengono l’hashtag #. E così anche l’occhio di bue del gossip è puntato sul calciatore argentino e sulla sua. Showgirl e cantante,è nata a Buenos Aires il 19 aprile 1996. Il padre è un imprenditore ed ex attore argentino (con cittadinanza italiana) – Osvaldo – mentre la madre è l’attrice venezuelana Catherine Fulop. L’ex tennista Gabrieleè sua zia. Fin da giovanissima – 13 anni – ‘Lady’ inizia a lavorare nel mondo della moda e della televisione. Nel 2013 vince il premio ‘miglior rivelazione’ ai Kids Choice Awards Argentina. Il 2018 è un anno molto ...

