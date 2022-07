Olimpiadi Milano-Cortina, sulla Fisi l’ombra delle elezioni in Trentino: Mellarini si candida nonostante il processo per falso e truffa (Di martedì 19 luglio 2022) Prima la gestione complicata delle convocazioni a Pechino, rimbalzata su tutti i giornali a inizio anno, con tanto di polemiche. Ora i ritardi sulle Olimpiadi di casa nostra, con la sospensione della pista da bob a Cortina, e la richiesta delle Regioni, diretta al governo, di “commissariare” il comitato organizzatore. Per finire con le elezioni della Fisi, che tanto a livello nazionale, quanto a livello locale, stanno facendo discutere. Nel palazzo di via Piranesi, a Milano, dove ha sede la Federazione italiana sport invernali, è già tempo di pensare alla neve, nonostante le temperature proibitive di questi giorni. Temperature che nei corridoi della Fisi sono ancora più alte, dato che a ottobre ci sarà la delicata elezione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Prima la gestione complicataconvocazioni a Pechino, rimbalzata su tutti i giornali a inizio anno, con tanto di polemiche. Ora i ritardi sulledi casa nostra, con la sospensione della pista da bob a, e la richiestaRegioni, diretta al governo, di “commissariare” il comitato organizzatore. Per finire con ledella, che tanto a livello nazionale, quanto a livello locale, stanno facendo discutere. Nel palazzo di via Piranesi, a, dove ha sede la Federazione italiana sport invernali, è già tempo di pensare alla neve,le temperature proibitive di questi giorni. Temperature che nei corridoi dellasono ancora più alte, dato che a ottobre ci sarà la delicata elezione del ...

