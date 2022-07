Olimpiadi 2026, Zaia ignora lo stop della Sovrintendenza e si prende gli elogi dei vertici mondiali del bob: “Nuova pista è l’emblema dei Giochi” (Di martedì 19 luglio 2022) Visioni contrapposte e cortocircuito istituzionale. Mentre la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, come ha rivelato ilfattoquotidiano.it, mette un primo stop alla pista da bob da 85 milioni di euro per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i bobbisti si riuniscono a Losanna ed elogiano il progetto. Presa di posizione piuttosto prevedibile, visto che si trattava del congresso della Federazione internazionale di Bob e Skeleton, ma tanto basta al governatore del Veneto, il leghista Luca Zaia, per commentare: “È un’opera importante, sarà l’emblema dei Giochi 2026”. In pochi giorni, in modo contrapposto, si sono accesi i fari sull’impianto sportivo più controverso delle Olimpiadi, la cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Visioni contrapposte e cortocircuito istituzionale. Mentre la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, come ha rivelato ilfattoquotidiano.it, mette un primoallada bob da 85 milioni di euro per leMilano-Cortina, i bobbisti si riuniscono a Losanna edano il progetto. Presa di posizione piuttosto prevedibile, visto che si trattava del congressoFederazione internazionale di Bob e Skeleton, ma tanto basta al governatore del Veneto, il leghista Luca, per commentare: “È un’opera importante, saràdei”. In pochi giorni, in modo contrapposto, si sono accesi i fari sull’impianto sportivo più controverso delle, la cui ...

