Offerta di lavoro di un tabaccaio dell’agro aversano: “3 euro l’ora, anche senza esperienza” (Di martedì 19 luglio 2022) Un’altra Offerta di lavoro che fa discutere sui social. Stavolta arriva da un tabaccaio di San Marcellino che ha pubblicato l’annuncio con cui cerca un tabacchino a 600 euro al mese per 7/8 ore di lavoro quotidiane. La proposta ha fatto il giro del web e il titolare dell’attività sta ricevendo centinaia di critiche sui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 19 luglio 2022) Un’altradiche fa discutere sui social. Stavolta arriva da undi San Marcellino che ha pubblicato l’annuncio con cui cerca un tabacchino a 600al mese per 7/8 ore diquotidiane. La proposta ha fatto il giro del web e il titolare dell’attività sta ricevendo centinaia di critiche sui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

lucianonobili : “Il RDC è un fallimento. Uno dei suoi tanti limiti è che non ha funzionato l’incrocio tra la domanda e l’offerta di… - marattin : In entrambi i casi si riduce la differenza tra “quanto un lavoratore costa all’impresa e quanto finisce in busta pa… - info_lavoro : #Milano #Hotel #Altro #Turismo GOVERNANTE IN HOTEL - MILANO - vincenzo_trione : RT @fsbac: ????????????????, ??????????????????, ?????????????????? ?? ????????????????????????! Candidatevi ORA a ?????????????? ?????? ????????????, il corso #FSBAC per affinare gli strumenti… - info_lavoro : #Parma #Ristorazionehotellerie #Catering #Ristorazione AIUTO CUOCO/A E CUOCO/A - PARMA (ZONA BOTTEGHINO) -