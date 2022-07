Nuovo acquisto vicinissimo per il Napoli! Quando Giuntoli potrà chiudere (Di martedì 19 luglio 2022) La giornata di ieri ha certamente lasciato molto amaro in bocca ai tifosi azzurri, che hanno visto sfumare il sogno Paulo Dybala, finito alla Roma. C’è da dire che, a convincere l’argentino, è probabilmente stata anche la clausola rescissoria da 20 milioni che lui stesso ha spinto per inserire nel suo contratto, così da potersi liberare se la sua esperienza in giallorosso non fosse soddisfacente. Il Napoli comunque prova a muoversi concretamente, soprattutto per provare a fronteggiare il malumore dei tifosi. Ieri è stato presentato a sorpresa Leo Skiri Østigård, che ha dichiarato di aver rifiutato altre offerte perché voleva soltanto il Napoli. FOTO: Getty – Simeone Hellas VeronaDopo il 22enne norvegese, l’edizione odierna di Il Mattino è molto sicura nell’affermare che presto il Napoli concluderà il suo prossimo colpo. Si tratta di Giovanni Simeone, operazione ormai in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 19 luglio 2022) La giornata di ieri ha certamente lasciato molto amaro in bocca ai tifosi azzurri, che hanno visto sfumare il sogno Paulo Dybala, finito alla Roma. C’è da dire che, a convincere l’argentino, è probabilmente stata anche la clausola rescissoria da 20 milioni che lui stesso ha spinto per inserire nel suo contratto, così da potersi liberare se la sua esperienza in giallorosso non fosse soddisfacente. Il Napoli comunque prova a muoversi concretamente, soprattutto per provare a fronteggiare il malumore dei tifosi. Ieri è stato presentato a sorpresa Leo Skiri Østigård, che ha dichiarato di aver rifiutato altre offerte perché voleva soltanto il Napoli. FOTO: Getty – Simeone Hellas VeronaDopo il 22enne norvegese, l’edizione odierna di Il Mattino è molto sicura nell’affermare che presto il Napoli concluderà il suo prossimo colpo. Si tratta di Giovanni Simeone, operazione ormai in ...

