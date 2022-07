Nuovi F-35 per il Pentagono Una buona notizia anche per l’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 19 luglio 2022) Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha raggiunto un accordo con Lockheed Martin per la costruzione di circa 375 caccia F-35 in tre anni. L’annuncio è stato dato da William LaPlante, il sottosegretario alla Difesa per il procurement. L’accordo è un punto di partenza per la definizione dei prezzi e l’assegnazione vera e propria del contratto, che probabilmente avverrà nei prossimi mesi. Il suo valore finale è ancora incerto, ma dovrebbe essere di circa trenta miliardi di dollari. Secondo il, la quantità finale di velivoli potrebbe cambiare in base a eventuali “aggiustamenti apportati dal Congresso degli Stati Uniti nel bilancio 2023 e a eventuali ordini richiesti dai partner internazionali”. Un precedente acquisto in blocco su base triennale da parte del, firmato nel 2019, aveva riguardato 478 caccia, consentendo alla ...