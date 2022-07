Nuove armi e stop all'oro russo, l'Ue rafforza Kiev (Di martedì 19 luglio 2022) Aiuti militari ma anche un'ulteriore stretta sulle sanzioni contro Mosca, che hanno provocato danni "colossali", ha ammesso per la prima volta Vladimir Putin. E la risposta dello zar, come sempre, e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Aiuti militari ma anche un'ulteriore stretta sulle sanzioni contro Mosca, che hanno provocato danni "colossali", ha ammesso per la prima volta Vladimir Putin. E la risposta dello zar, come sempre, e' ...

Gianni996 : Nuove armi ai ludopatici finanziari - ALBERTINIGabry : RT @Phastidio: Nuove armi ai ludopatici finanziari - lollopede : RT @Phastidio: Nuove armi ai ludopatici finanziari - xd8dkN23hmusTTX : @gcacciabaudo @NashaCanada Ciao Giuseppe! No, non è falso, è vero. A causa delle sanzioni Putin non può più fabbric… - Grifone369 : @AnnalisaChirico E' vero, le nuove armi di ultma generazione, hanno inflitto gravi perdite ai russi, che hanno risp… -