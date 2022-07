Nuova opportunità di lavoro offerta dal Comune di Parolise: i requisiti (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiParolise (Av) – Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Campania. È stato, infatti, indetto un concorso per amministrativi dal Comune di Parolise (Avellino). Il bando di concorso, rivolto a diplomati, è finalizzato alla selezione di 2 istruttori amministrativi (categoria C/C1) da impiegare a tempo parziale (30 ore settimanali). La domanda di ammissione deve essere presentata entro il giorno 11 agosto 2022. Ecco il bando da scaricare e tutte le informazioni utili. requisiti Per i candidati al concorso per amministrativi del Comune di Parolise, si impongono i requisiti di seguito riassunti: cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Unione Europea o altra cittadinanza tra quelle ammesse dal bando; età non inferiore ad anni 18 compiuti e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Av) – Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Campania. È stato, infatti, indetto un concorso per amministrativi daldi(Avellino). Il bando di concorso, rivolto a diplomati, è finalizzato alla selezione di 2 istruttori amministrativi (categoria C/C1) da impiegare a tempo parziale (30 ore settimanali). La domanda di ammissione deve essere presentata entro il giorno 11 agosto 2022. Ecco il bando da scaricare e tutte le informazioni utili.Per i candidati al concorso per amministrativi deldi, si impongono idi seguito riassunti: cittadinanza italiana o degli Stati membri dell’Unione Europea o altra cittadinanza tra quelle ammesse dal bando; età non inferiore ad anni 18 compiuti e ...

