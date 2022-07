Nuova avventura per Maxi Lopez: sarà presidente di uno storico club inglese (Di martedì 19 luglio 2022) Maxi Lopez ha militato in moltissime squadre, sia in Italia che non, prima di ritirarsi dal calcio giocato nel 2021 dopo l’ultima esperienza con la Sambenedettese. Lopez però è stato molto spesso protagonista anche fuori dal campo, ci ricordiamo molto bene infatti la vicenda che riguardò proprio l‘ex Milan, Wanda Nara e Mauro Icardi. Oggi però è iniziata una esperienza extra calcio per l’ex attaccante, l’argentino infatti ha ufficializzato la compra del Birmingham, storico club inglese che ad oggi milita in Championship. Maxi Lopez Proprietario Birmingham Lopez però non sarà da solo, sarà infatti affiancato da Paul Richardson, i due sono riusciti ad acquistare il club dopo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 luglio 2022)ha militato in moltissime squadre, sia in Italia che non, prima di ritirarsi dal calcio giocato nel 2021 dopo l’ultima esperienza con la Sambenedettese.però è stato molto spesso protagonista anche fuori dal campo, ci ricordiamo molto bene infatti la vicenda che riguardò proprio l‘ex Milan, Wanda Nara e Mauro Icardi. Oggi però è iniziata una esperienza extra calcio per l’ex attaccante, l’argentino infatti ha ufficializzato la compra del Birmingham,che ad oggi milita in Championship.Proprietario Birminghamperò nonda solo,infatti affiancato da Paul Richardson, i due sono riusciti ad acquistare ildopo ...

