Nuoto oggi, Campionati Italiani 2022: orario 19 luglio, programma, tv, streaming, big azzurri in gara (Di martedì 19 luglio 2022) oggi, presso il Centro federale di Ostia, prendono il via gli Assoluti estivi di Nuoto, valida per la qualificazione agli Europei 2022 di Roma. Un day-1 decisamente interessante in cui il programma prevederà gare altamente interessanti. Si comincia con i 100 dorso che non vedranno al via l'oro mondiale Thomas Ceccon, che gareggerà in questi Campionati in altre gare. Lorenzo Mora sarà l'osservato speciale, nei 50 dorso ci sarà Silvia Scalia, nei 400 stile libero Gabriele Detti, nei 100 rana uomini, orfani dell'oro mondiale Nicolò Martinenghi, vedremo Simone Cerasuolo in azione, mentre nella gara femminile Benedetta Pilato, Martina Carraro e Arianna Castiglioni regaleranno spettacolo. Federico Burdisso e Matteo Rivolta saranno gli osservati speciali nei 100 farfalla uomini, nei 50 ...

