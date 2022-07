Nuoto, Campionati italiani estivi 2022: Matilde Biagiotti in evidenza nelle serie lente dei 200 sl, Di Cola a segno nei 50 sl (Di martedì 19 luglio 2022) Un assaggio, prima del pasto prelibato. Sono andate in archivio stamane, presso il Centro federale di Ostia, le serie lente della prima giornata degli Assoluti estivi di Nuoto 2022, validi come qualificazione agli Europei 2022 di Roma (11-17 agosto). In attesa dei grossi calibri, a partire dalle 17.30 di oggi, tante gare si sono susseguite stamane. Nei 100 dorso uomini il migliore è stato Raffaele De Simone in 57.39 a precedere Daniele Del Signore (57.55) e Mattia Scarpa (57.75). Nei 50 dorso donne Asia Ricci ha timbrato il cartellino in 29.72 davanti a Sofia Sartori (29.73) e ad Aurora Velati (29.77). Nei 400 stile libero maschili, privi di Luca De Tullio, Matteo Lamberti e Pietro Paolo Serpe, NiCola Roberto si è imposto in 3:54.86, mentre Matilde ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Un assaggio, prima del pasto prelibato. Sono andate in archivio stamane, presso il Centro federale di Ostia, ledella prima giornata degli Assolutidi, validi come qualificazione agli Europeidi Roma (11-17 agosto). In attesa dei grossi calibri, a partire dalle 17.30 di oggi, tante gare si sono susseguite stamane. Nei 100 dorso uomini il migliore è stato Raffaele De Simone in 57.39 a precedere Daniele Del Signore (57.55) e Mattia Scarpa (57.75). Nei 50 dorso donne Asia Ricci ha timbrato il cartellino in 29.72 davanti a Sofia Sartori (29.73) e ad Aurora Velati (29.77). Nei 400 stile libero maschili, privi di Luca De Tullio, Matteo Lamberti e Pietro Paolo Serpe, NiRoberto si è imposto in 3:54.86, mentre...

Pubblicità

massimiliacoach : ?? Stanno per iniziare i campionati italiani assoluti di nuoto 2022! ?? Si svolgeranno a Ostia dal 19 al 21 luglio ed… - Nuotomania : DA - sportface2016 : Nuoto, Campionati Assoluti #Ostia 2022: come seguire in diretta la prima giornata - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #AlessandroMiressi Nuoto oggi, Campionati Italiani 2022: orari martedì 19 luglio, pr… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: attesa per B… -