Nuoto, Campionati Assoluti Ostia 2022 oggi in tv: orario, diretta tv e streaming prima giornata (Di martedì 19 luglio 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere in diretta tv la prima giornata dei Campionati Assoluti 2022 di Nuoto di scena a Ostia. Quest’oggi, martedì 19 luglio, parte infatti l’importante appuntamento che andrà a completare definitivamente le squadre che parteciperanno agli Europei di agosto in programma a Roma. In vasca, quindi, tutti i grandi nomi che compongono il panorama italiano. Si comincia con un programma mattutino che, dalle 10:00 alle 11:00, vede in scena le serie minori, mentre, dalle 17:30 alle 19:55, il programma pomeridiano con la serie veloci, con la diretta tv assicurata da Rai Sport + HD e dalla rispettiva app di Raiplay. In alternativa, Sportface vi garantirà una diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere intv ladeididi scena a. Quest’, martedì 19 luglio, parte infatti l’importante appuntamento che andrà a completare definitivamente le squadre che parteciperanno agli Europei di agosto in programma a Roma. In vasca, quindi, tutti i grandi nomi che compongono il panorama italiano. Si comincia con un programma mattutino che, dalle 10:00 alle 11:00, vede in scena le serie minori, mentre, dalle 17:30 alle 19:55, il programma pomeridiano con la serie veloci, con latv assicurata da Rai Sport + HD e dalla rispettiva app di Raiplay. In alternativa, Sportface vi garantirà una...

Pubblicità

sportface2016 : Nuoto, Campionati Assoluti #Ostia 2022: come seguire in diretta la prima giornata - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #AlessandroMiressi Nuoto oggi, Campionati Italiani 2022: orari martedì 19 luglio, pr… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: attesa per B… - zazoomblog : LIVE Nuoto Campionati Italiani Assoluti in DIRETTA: Pilato Quadarella e Detti osservati speciali - #Nuoto… - cronopesaro : RT @federcronos: Da domani fino al 21 luglio ci immergiamo nei Campionati italiani di nuoto assoluti estivi. I nostri cronos saranno al Cen… -