Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel – 5° giorno (Di martedì 19 luglio 2022) Preghiamo questo Santo eremita, la cui fama di santità si espanse ben prima della morte, tanto erano grandi la sua fede e carità. San Charbel (Beqaa Kafra, Libano, 1828 – Annaya, Libano, 24 dicembre 1898) al secolo Youssef Antoun Makhlouf, nacque nel villaggio di Beqaa Kafra, in Libano. Fu allevato da uno zio perché suo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 19 luglio 2022) Preghiamo questo Santo eremita, la cui fama di santità si espanse ben prima della morte, tanto erano grandi la sua fede e carità. San(Beqaa Kafra, Libano, 1828 – Annaya, Libano, 24 dicembre 1898) al secolo Youssef Antoun Makhlouf, nacque nel villaggio di Beqaa Kafra, in Libano. Fu allevato da uno zio perché suo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

Ivanotaj : Chiedo per mio cugino, a che ora comincia stasera la novena di preghiere per “non te ne andare Draghi” in Duomo? - CiaoKarol : Preghiera a Sant’Anna O gloriosa madre di Maria, sant’Anna, per la rigorosa mortificazione che unisti alle tue pre… - GPeppe34N : RT @FrancisJUnder12: Ditemelo subito eh Il 27 di agosto già mi gireranno le ???? per interrompere le vacanze, se poi devo sorbirmi la novena… - CiaoKarol : NOVENA AI SANTI GIOACCHINO ED ANNA, preghiamo per figli e nipoti. Oggi, 19 luglio 2022, è il 3° giorno ??? - Danielaa_AsRoma : RT @CiaoKarol: Novena ai Santi Gioacchino e Anna, preghiamo per figli e nipoti. Oggi, 19 luglio 2022, è il 3° giorno: Novena ai Santi Gioac… -