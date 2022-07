“Non vado a fare il Grande Fratello Vip”, cade uno degli indizi di Signorini: si riapre il toto-nomi (Di martedì 19 luglio 2022) Gli indizi di Alfonso Signorini, padrone di casa del Grande Fratello Vip, in merito ai prossimi concorrenti del reality in partenza da settembre su Canale 5, a quanto pare sono più difficili del previsto. Un altro nome tra quelli dati praticamente per certi, infatti, sarebbe venuto meno con tanto di smentita (reale o fatta solo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 19 luglio 2022) Glidi Alfonso, padrone di casa delVip, in merito ai prossimi concorrenti del reality in partenza da settembre su Canale 5, a quanto pare sono più difficili del previsto. Un altro nome tra quelli dati praticamente per certi, infatti, sarebbe venuto meno con tanto di smentita (reale o fatta solo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

borghi_claudio : No. Non ho mai pensato di mollare ma da oggi sono più determinato che mai. Questa gentaglia non può più avere in ma… - _GigiDAlessio_ : Un momento che non dimenticherò mai ?? Sono fiero di te, Luca. E ora, con tanto orgoglio, vado in giro a dire «Sono… - Giorgiolaporta : Da anni sono amico di #Alessia e vi invito a seguirla su Twitter perché è una ragazza dal cuore d’oro e la rete ha… - Lauradaisym : @Mielinaa @mmorphine_ Non ci vado mai, dovrei. - AutoreNegro : Non è intenzione mia di aderire alla propaganda;personalmente 'PACE ad OLTRANZA' è imperativo. Ne con Putin ne cont… -