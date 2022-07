Non solo gas, dalle strade alle rinnovabili: ecco i 15 accordi Italia-Algeria sottoscritti da Draghi (Di martedì 19 luglio 2022) Gli accordi spaziano dal farmaceutico (con accordi siglati anche dall’Aifa) alla promozione degli investimenti, allo sviluppo sociale. Diversi quelli in campo industriale e nel settore della pietra Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 luglio 2022) Glispaziano dal farmaceutico (consiglati anche dall’Aifa) alla promozione degli investimenti, allo sviluppo sociale. Diversi quelli in campo industriale e nel settore della pietra

Pubblicità

simofons : Lo fermano perché nero, si scusano perché ricco. Questa è profilazione razziale, condita dall’inaccettabile imprepa… - Pontifex_it : Sono vicino anche alla martoriata popolazione ucraina. Come si fa a non capire che la guerra crea solo distruzione… - FBiasin : #Dybala alla #Roma è la riprova che #Mourinho è bollito solo nella testa di chi non lo ha mai amato: - Ha riempito… - spideylazio : @RobinDeMartinos Certi uomini non cercano qualcosa di logico, come i soldi. Non si possono né comprare né dominare,… - Quisisana16 : RT @_Nico_Piro_: Solo @Pontifex_it non ha perso la lucidità -