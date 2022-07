Nissan lancia app Electric Travel Guide per vacanze ‘sostenibili’

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – In coincidenza con l’arrivo sulle strade europee di Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico di, la casa giapponesel’, una applicazione pensata per promuovere viaggia livello globale. Una preoccupazione che – emerge da un sondaggio di Booking – è fondamentale per quattro persone su cinque (83%) mentre tre su cinque (61%) vogliono farlo in modo più consapevole rispetto al passato. Sono privilegiate quindidi prossimità, con mete raggiungibili a bordo di un veicolo elettrico piuttosto che a bordo di un aereo. Proprio a questi viaggiatori si rivolge l’di, che propone tappe e itinerari all’insegna ...

Pubblicità

Motorionline

ROMA -l'Electric Travel Guide, l'applicazione per viaggiare in modo sostenibile in tutto il mondo. L'occasione è offerta dall'arrivo sulle strade europee diAriya, il primo crossover ...ROMA -l'Electric Travel Guide, l'applicazione per viaggiare in modo sostenibile in tutto il mondo. L'occasione è offerta dall'arrivo sulle strade europee diAriya, il primo crossover ... Nissan lancia l’app Electric Travel Guide per viaggiare in modo sostenibile Quella della sostenibilità è una preoccupazione che tocca 4 viaggiatori su 5: si inizia con Stoccolma, il cui obiettivo di rinunciare ai combustibili fossili entro il 2040 è in linea con la visione ...ROMA (ITALPRESS) – Nissan lancia l’Electric Travel Guide, l’applicazione per viaggiare in modo sostenibile in tutto il mondo. L’occasione è offerta dall’arrivo sulle strade europee di Nissan Ariya, il ...