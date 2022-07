Nissan fissa nuovi parametri per la mobilità elettrica (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono due le importanti novità che Nissan ha presentato a Francoforte, Qashqai e-POWER e Ariya, si tratta di due inediti prodotti che rappresentano le basi della nuova strategia di elettrificazione della gamma della Casa giapponese. Le due vetture sono la sintesi della lunga esperienza e della tradizione Nissan nei crossover e nella mobilità elettrica, la prima, Qashqai e-POWER, segna la nascita di un nuovo segmento o meglio di un nuovo approccio di come guidare un'auto elettrica senza però aver bisogno di attaccarsi alla spina di ricarica. Si tratta di un inedito sistema chiamato appunto e-POWER costituito da un motore elettrico da 190 CV che è l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV. Ma chi ricarica la vettura? L'energia ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono due le importanti novità cheha presentato a Francoforte, Qashqai e-POWER e Ariya, si tratta di due inediti prodotti che rappresentano le basi della nuova strategia di elettrificazione della gamma della Casa giapponese. Le due vetture sono la sintesi della lunga esperienza e della tradizionenei crossover e nella, la prima, Qashqai e-POWER, segna la nascita di un nuovo segmento o meglio di un nuovo approccio di come guidare un'autosenza però aver bisogno di attaccarsi alla spina di ricarica. Si tratta di un inedito sistema chiamato appunto e-POWER costituito da un motore elettrico da 190 CV che è l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce un piacere di guida tipico di un EV. Ma chi ricarica la vettura? L'energia ...

Pubblicità

TV7Benevento : Nissan fissa nuovi parametri per la mobilità elettrica - - infoiteconomia : Nissan con Ariya fissa nuovi standard per la mobilità elettrica - palermo24h : Nissan con Ariya fissa nuovi standard per la mobilità elettrica - infoiteconomia : Nissan fissa nuovi parametri per la mobilità elettrica - palermo24h : Nissan con Ariya fissa nuovi standard per la mobilità elettrica Agenzia di stampa Italpress -

Guidare una supercar: quando il sogno diventa realtà ... Lamborghini , ma anche Porsche , Alfa Giulia Quadrifoglio , la Nissan GTR e molte altre supercar. ... Ogni pack si può comprare a data fissa o libera ed è possibile guidare una o più supercar a scelta ... Inaugurata in Costa Smeralda la prima Range Rover House ...Smeralda la prima Range Rover House Italpress Jeep presenta due nuove livree per Wrangler 4xe Italpress Horizon Automotive apre i suoi primi store a Milano e Padova Italpress Nissan con Ariya fissa ... Quotidiano di Sicilia Nissan fissa nuovi parametri per la mobilità elettrica (Adnkronos) - Sono due le importanti novità che Nissan ha presentato a Francoforte, Qashqai e-POWER e Ariya, si tratta di due inediti prodotti che ... MOTORI: NISSAN CON ARIYA FISSA NUOVI STANDARD PER LA MOBILITàELETTRICA PALERMO (ITALPRESS) - Nissan presenta Ariya, il primo coupè crossover 100% elettrico che incarna il futurismo giapponese senza tempo. La linea è elegante e moderna, il frontale è caratterizza ... ... Lamborghini , ma anche Porsche , Alfa Giulia Quadrifoglio , laGTR e molte altre supercar. ... Ogni pack si può comprare a datao libera ed è possibile guidare una o più supercar a scelta ......Smeralda la prima Range Rover House Italpress Jeep presenta due nuove livree per Wrangler 4xe Italpress Horizon Automotive apre i suoi primi store a Milano e Padova Italpresscon Ariya... Nissan fissa nuovi parametri per la mobilità elettrica (Adnkronos) - Sono due le importanti novità che Nissan ha presentato a Francoforte, Qashqai e-POWER e Ariya, si tratta di due inediti prodotti che ...PALERMO (ITALPRESS) - Nissan presenta Ariya, il primo coupè crossover 100% elettrico che incarna il futurismo giapponese senza tempo. La linea è elegante e moderna, il frontale è caratterizza ...