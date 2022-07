Niente Serie A, Cavani verso il Villarreal (Di martedì 19 luglio 2022) Accostato anche al Monza, Edinson Cavani non tornerà in Italia: secondo Mundo Deportivo, l'attaccante uruguaiano ha già firmato... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Accostato anche al Monza, Edinsonnon tornerà in Italia: secondo Mundo Deportivo, l'attaccante uruguaiano ha già firmato...

Pubblicità

sportli26181512 : Niente Serie A, Cavani verso il Villarreal: Accostato anche al Monza, Edinson Cavani non tornerà in Italia: secondo… - Sonia98_SF : RT @folkweII: non c'è NIENTE di normale in queste persone guardare la serie su questa famiglia è un continuo accorgersi di quanto siano stu… - veroundtheworld : RT @mukkus1: Togliete Hanna da pll vi restano due risate in meno togliete Spencer da pll vi resta esattamente un cazzo di niente non la pad… - belgraviann : RT @mukkus1: Togliete Hanna da pll vi restano due risate in meno togliete Spencer da pll vi resta esattamente un cazzo di niente non la pad… - _Valealizzi_ : RT @mukkus1: Togliete Hanna da pll vi restano due risate in meno togliete Spencer da pll vi resta esattamente un cazzo di niente non la pad… -