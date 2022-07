Nicaragua, cosa ci insegna la rivoluzione sandinista quarantatré anni dopo (Di martedì 19 luglio 2022) Fino al 19 luglio 1979 il Nicaragua era dominato da un dittatore sanguinario, Anastasio Somoza, figlio di un altro dittatore sanguinario che si chiamava esattamente come lui. Aveva studiato negli Stati Uniti all’Accademia di West Point e, più che presidente, fu capo della guardia nazionale, corpo armato creato, strutturato e addestrato dagli Stati Uniti per portare avanti la più feroce repressione, stroncando nel sangue ogni timido tentativo o anche semplice idea di un’autonomia nazionale del paese. Sotto la famiglia Somoza, insomma, il Nicaragua rappresentò il caso forse più classico ed evidente di colonia statunitense, brutalmente dominata da una gang di sicari per conto del potere imperiale stabilito a Washington, sottomettendo con la violenza una popolazione ridotta alla povertà più estrema e a un’esistenza assolutamente indegna di essere vissuta. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Fino al 19 luglio 1979 ilera dominato da un dittatore sanguinario, Anastasio Somoza, figlio di un altro dittatore sanguinario che si chiamava esattamente come lui. Aveva studiato negli Stati Uniti all’Accademia di West Point e, più che presidente, fu capo della guardia nazionale, corpo armato creato, strutturato e addestrato dagli Stati Uniti per portare avanti la più feroce repressione, stroncando nel sangue ogni timido tentativo o anche semplice idea di un’autonomia nazionale del paese. Sotto la famiglia Somoza, insomma, ilrappresentò il caso forse più classico ed evidente di colonia statunitense, brutalmente dominata da una gang di sicari per conto del potere imperiale stabilito a Washington, sottomettendo con la violenza una popolazione ridotta alla povertà più estrema e a un’esistenza assolutamente indegna di essere vissuta. ...

Pubblicità

diStasioStefano : RT @Fabio26405960: Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha parlato del confronto tra Russia e Occidente: 'Vogliono sottomettere la Ru… - Fabio26405960 : Il presidente del Nicaragua Daniel Ortega ha parlato del confronto tra Russia e Occidente: 'Vogliono sottomettere… - carolinabarb : @_IlTonaliano_ @TonyElleZ ah ok quindi per lui qualsiasi cosa per me solo il nicaragua a piedi - Giorgio19693 : @Lucrezia_Sx @avantibionda verso l'europa e l'occidente non puoi distruggerla ed invaderla. la russia fa la stessa… - ADA79991318 : RT @SAntonio10273: ???? BIELORUSSIA ???? VENEZUELA ???? VIETNAM ???? INDIA ???? KAZAKISTAN ???? ARABIA SAUDITA ???? UZBEKISTAN GLI USA???? SI TROVERANNO SO… -