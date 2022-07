"Nessuno capirà mai quel dolore": Rita Dalla Chiesa, uno sfogo che fa male (Di martedì 19 luglio 2022) Parteciperà al GfVip? Mistero. Rita Dalla Chiesa, una delle conduttrici più forti della televisione italiana, potrebbe essere una delle concorrenti del reality di Alfonso Signorini. Si tratta di un personaggio che potrebbe dare molto a quel programma: una donna sapiente, saggia, garbata, elegante. Unica. Per anni è stata al timone di Forum, la sua seconda casa. In queste ore cinguetta sui social. L'ultimo messaggio è riferito alla morte del giudice Paolo Borsellino, brutalmente ucciso Dalla mafia 30 anni fa, pochi mesi dopo la strage di Capaci (dove morirono Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta). “E' un dolore che non va mai via, che ti rimane attaccato alla pelle, che si rinnova nel ricordo di altri dolori,di altre famiglie…”, scrive Rita ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Parteciperà al GfVip? Mistero., una delle conduttrici più forti della televisione italiana, potrebbe essere una delle concorrenti del reality di Alfonso Signorini. Si tratta di un personaggio che potrebbe dare molto aprogramma: una donna sapiente, saggia, garbata, elegante. Unica. Per anni è stata al timone di Forum, la sua seconda casa. In queste ore cinguetta sui social. L'ultimo messaggio è riferito alla morte del giudice Paolo Borsellino, brutalmente uccisomafia 30 anni fa, pochi mesi dopo la strage di Capaci (dove morirono Giovanni Falcone, sua moglie e gli agenti della scorta). “E' unche non va mai via, che ti rimane attaccato alla pelle, che si rinnova nel ricordo di altri dolori,di altre famiglie…”, scrive...

