Nazionale femminile, Gravina: “C’è dispiacere, ma ora testa alle qualificazioni mondiali” (Di martedì 19 luglio 2022) “C’è dispiacere e amarezza, soprattutto per le ragazze. Dopo tanti giorni di preparazione, concentrazione e sacrifici, non centrare una qualificazione sulla quale avevamo puntato moltissimo produce sicuramente un pizzico di delusione, che però dobbiamo subito accantonare per centrare un torneo fondamentale come la Coppa del Mondo 2023?. Ha parlato così il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Nazionale del Coni, riguardo la prematura eliminazione della Nazionale femminile nella fase a gironi degli Europei di calcio. “Bertolini in dubbio? Noi non vogliamo il male della Nazionale. Siamo alla vigilia di due partite importanti, abbiamo già tensioni esterne legate alla mancata qualificazione ai quarti degli Europei, un’eliminazione molto rapida accompagnata anche ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) “C’èe amarezza, soprattutto per le ragazze. Dopo tanti giorni di preparazione, concentrazione e sacrifici, non centrare una qualificazione sulla quale avevamo puntato moltissimo produce sicuramente un pizzico di delusione, che però dobbiamo subito accantonare per centrare un torneo fondamentale come la Coppa del Mondo 2023?. Ha parlato così il presidente della Figc Gabriele, a margine del Consigliodel Coni, riguardo la prematura eliminazione dellanella fase a gironi degli Europei di calcio. “Bertolini in dubbio? Noi non vogliamo il male della. Siamo alla vigilia di due partite importanti, abbiamo già tensioni esterne legate alla mancata qualificazione ai quarti degli Europei, un’eliminazione molto rapida accompagnata anche ...

Pubblicità

gippu1 : Speriamo che questo pessimo Europeo serva alla Nazionale femminile per sbarazzarsi di tutta quella retorica tossica… - fanpage : Titolo europeo della Nazionale maschile U18, poi la Nations League della nazionale femminile, a seguire il titolo e… - Federvolley : Incontro in aeroporto tra #LaNazionale ????femminile reduce dalla vittoria in #VNL e la Nazionale maschile #Under18 ??… - sportface2016 : #NazionaleFemminile | #Gravina: '#Bertolini in dubbio? Ora dobbiamo pensare alle due partite di qualificazione ai… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Non c'è solo la vittoria della Nazionale femminile nella Vnl nella domenica magica del volley azzurro. L'Italia è salita p… -