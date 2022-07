Nasce il primo impianto che dal riciclo del polistirolo crea un prodotto uguale al legno (Di martedì 19 luglio 2022) Con Nova Foam per ogni kg di polistirolo riciclato si risparmiano 3,1 kg di CO2: no sprechi d’acqua o scarti da smaltire Il territorio della Brianza è da sempre fucina di grandi innovazioni. Aziende artigiane che mettono insieme le forze e riescono con passione e sacrificio a realizzare qualcosa di mai visto prima. E’ questo il caso di Nova Foam, la prima macchina che dal riciclo del polistirolo crea un prodotto uguale al legno. Il progetto è nato dall’unione di due aziende associate Cna Lombardia, ovvero Officina Meccanica Gualco e LoadMec. Dalla sinergia di queste aziende che insieme vantano oltre 100 anni di storia nel settore delle costruzioni e delle lavorazioni meccaniche è nato anche Lom Group, un marchio che si propone come bacino di idee per sviluppare ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 19 luglio 2022) Con Nova Foam per ogni kg diriciclato si risparmiano 3,1 kg di CO2: no sprechi d’acqua o scarti da smaltire Il territorio della Brianza è da sempre fucina di grandi innovazioni. Aziende artigiane che mettono insieme le forze e riescono con passione e sacrificio a realizzare qualcosa di mai visto prima. E’ questo il caso di Nova Foam, la prima macchina che daldelunal. Il progetto è nato dall’unione di due aziende associate Cna Lombardia, ovvero Officina Meccanica Gualco e LoadMec. Dalla sinergia di queste aziende che insieme vantano oltre 100 anni di storia nel settore delle costruzioni e delle lavorazioni meccaniche è nato anche Lom Group, un marchio che si propone come bacino di idee per sviluppare ...

