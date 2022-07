Napoli, turista rapinato dell’orologio con la pistola puntata alla testa. Poi gli viene restituito: «Vale poco» – Il video (Di martedì 19 luglio 2022) Un turista svizzero è stato minacciato con una pistola alla testa per l’orologio che aveva al polso. È accaduto nel centro di Napoli, al Monidee Caffè di piazza Trieste e Trento. Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso tutta la scena, dalle minacce alle scuse. Due amici erano seduti a un tavolo del bar, quando un individuo vestito con abiti scuri è arrivato dalla strada e ha puntato l’arma alla nuca di uno dei due. Indifeso e sotto gli occhi degli altri clienti e dei dipendenti del locale, il turista non ha potuto far altro che assecondare il rapinatore e consegnargli l’orologio. Non passa molto tempo però che un’altra persona, con una maglietta bianca, probabilmente un complice, si avvicina al tavolo dove i ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Unsvizzero è stato minacciato con unaper l’orologio che aveva al polso. È accaduto nel centro di, al Monidee Caffè di piazza Trieste e Trento. Una telecamera disorveglianza ha ripreso tutta la scena, dalle minacce alle scuse. Due amici erano seduti a un tavolo del bar, quando un individuo vestito con abiti scuri è arrivato dstrada e ha puntato l’armanuca di uno dei due. Indifeso e sotto gli occhi degli altri clienti e dei dipendenti del locale, ilnon ha potuto far altro che assecondare ilre e consegnargli l’orologio. Non passa molto tempo però che un’altra persona, con una maglietta bianca, probabilmente un complice, si avvicina al tavolo dove i ...

LaStampa : Napoli, punta la pistola alla nuca di un turista svizzero al bar per rubargli l'orologio: il finale ha dell'assurdo - ciropellegrino : #Napoli, pistola alla testa per rubare l’orologio al turista. Poi il ladro glielo ridà: “È falso…” - franser_real : ?? LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA NAPOLI Baby gang al Borgo Marinari Spinge in mare turista svedese ??[… - rep_napoli : Borgo Marinari, banda di ragazzini spinge in mare una turista svedese [di Paolo Popoli] [aggiornamento delle 10:46] - debosag63 : RT @SkyTG24: Cade su sentiero vietato del Vesuvio, turista soccorso e denunciato -