Napoli, retroscena Dybala: la clausola rescissoria ha frenato la trattativa (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Napoli: la trattativa tra gli azzurri e Dybala sarebbe stata frenata dal valore della clausola rescissoria che chiedeva l'argentino Il mancato arrivato di Paulo Dybala al Napoli ha deluso moltissimo la tifoseria partenopea che già sognava di vedere la Joya incantare al Maradona. Ma così non è stato, l'argentino si è trasferito alla Roma nonostante le molti voci che lo volevano vicino agli azzurri. E Il Mattino rivela un retroscena sulla trattativa. A frenare l'affare, infatti, sarebbe stato anche il valore della clausola rescissoria. Il Napoli voleva fissarla a 40 milioni, il calciatore a 20; cifra poi accordatagli dal club giallorosso.

