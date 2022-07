Napoli | gambizzato lo zio del 16enne accusato di aver sfregiato una ragazzina | ipotesi vendetta

Pubblicità

occhio_notizie : Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti e rimasto vittima di una r… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Torre del Greco, pregiudicato gambizzato mentre è in scooter - SkyTG24 : Torre del Greco, pregiudicato gambizzato mentre è in scooter -

ilmattino.it

. Un agguato in piena notte a largo Sermoneta, nel quartiere didi Chiaia, in piena movida. E' accaduto tra sabato e domenica scorsi, e la vittima e' un ...quando e' stato: un ...mentre transitava in scooter, in piena notte, in largo Sermoneta, al quartiere Chiaia a. Ferito alla coscia sinistra Pasquale Fioretti, 34 anni, pregiudicato, e soprattutto nipote ... Agguato a Napoli, gambizzato il figlio di un narcos dei Quartieri Spagnoli L’imprenditore della movida è stato colpito da un proiettile al piede mentre apriva il suo locale ai Quartieri Spagnoli ...Napoli, gambizzato zio del ragazzo che ha sfregiato l'ex fidanzatina. Il raid nella serata di sabato in zona Quartieri Spagnoli ...