Napoli | 12enne sfregiata al volto dall’ex fidanzato | gambizzato lo zio dell’aggressore

Pubblicità

Open_gol : L’uomo è stato colpito a un piede. Il ragazzino aveva fornito una versione edulcorata dei fatti - SLN_Magazine : Napoli, 12enne ferita al volto con un'arma da taglio. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - lightmoon972 : RT @infoitinterno: Storie fra ragazzi permeate di violenza. A Napoli 12enne sfregiata da 17enne - infoitinterno : Storie fra ragazzi permeate di violenza. A Napoli 12enne sfregiata da 17enne - infoitinterno : 12enne sfregiata a Napoli, il ragazzino: 'Sono pentito', ma il gip lo manda a Nisida -

È opportuno ricordare che, contattati dal Mattino, la madre e i parenti dellahanno mostrato massimo equilibrio. La madre - nel rivendicare la richiesta di giustizia - ha anche espresso ...Destinatario: lache poche ore prima aveva aggredito in strada a, sfregiandole la guancia destra. "Mi dispiace per quello che ho fatto, chiedo scusa. Non volevo farle del male, io a lei ...Il 30enne Giovanni Savio, titolare della spritzeria «Sta ben» nel centro storico, si trovava nei pressi del suo locale quando è stato ferito con un colpo di pistola ...L’imprenditore della movida è stato colpito da un proiettile al piede mentre apriva il suo locale ai Quartieri Spagnoli ...