Muore improvvisamente Massimo De Alessandri, presidente del gruppo Dolomiti energia holding (Di martedì 19 luglio 2022) E' morto improvvisamente, a 58 anni, Massimo De Alessandri, presidente del gruppo Dolomiti energia holding. Laureato in economia e commercio all'università di Verona. Dal 27 aprile del 2018 era stato nominato alla presidenza del gruppo. Era anche presidente e amministratore delegato di Dolomiti ambiente Srl, presidente e amministratore delegato di Novareti Spa. "Una scomparsa improvvisa che lascia letteralmente senza parole. Ne ricordiamo la grande professionalità, l'impegno e la disponibilità, porgendo il nostro messaggio di vicinanza a chi gli voleva bene", hanno detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il ...

